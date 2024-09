Batticuore Luna Rossa! Regata folle con American Magic | vittoria in volata per 2? è 4-0!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)è più forte di: questo è il verdetto nitido e lampante che è emerso dopo i primi due giorni della semifinale di Louis Vuitton Cup. Team Prada Pirelli ha battuto gli statunitensi nelle quattro regate disputate nelle acque di Barcellona e conduce per 4-0 la serie al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque si qualifica all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti, questo significa che il sodalizio italiano è a un solo successo dal passaggio del turno. I ragazzi dello skipper Max Sirena potranno chiudere i conti già domani pomeriggio, quando si disputeranno altri due confronti nelle acque catalane: basterà conquistare un punto per spedire a casa la compagine a stelle e strisce, staccando così il biglietto per la sfida decisiva contro la vincente di INEOS Britannia-Alinghi (i britannici conducono per 3-0 e hanno una marcia in più rispetto agli svizzeri).