A Villa Vittoria la presentazione di Dentro della cerchia antica

(Di domenica 15 settembre 2024) Firenze, 15 settembre 2024 – Il librosettimana all'internorassegnaCultura, in viale Strozzi a Firenze, è “”, testo scritto da Lorenzo Conti Lapi (ed. Remo Sandron). Il volume sarà presentato il 18 settembre alle ore 18: al dibattito interverranno l'autore, l'assessora a educazione, formazione professionale, culturamemoria elegalità, pari opportunità del Comune di Firenze Benedetta Albanese. Presenta il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini. A introdurre l'appuntamento sarà il presidente diCultura Giovanni Fittante. L'ingresso è gratuito, previa prenotazione all'indirizzo mailcultura@gmail.com. “Sarà un piacere accogliere Lorenzo Conti Lapi, autore elegante nella scrittura e che dimostra in tutti i suoi lavori un grande amore per Firenze”, ha commentato Becattini.