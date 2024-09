Verso Cagliari-Napoli le condizioni di Kvaratskhelia dopo la botta in Nazionale | l’incredibile decisione!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Manca sempre meno al prossimo impegno delcontro il. Di seguito le ultimissime sulle scelte di Khvicha. Ilè pronto a scendere in campo per la quarta giornata di Serie A. Il match sarà più difficile del previsto, in quanto ad attendere gli azzurri ci sarà il. Il club sardo è ancora a caccia della prima vittoria stagionale, motivo per il quale gli uomini di Davide Nicola daranno il massimo. Antonio Conte lo sa, e di certo non vorrà farsi trovare impreparato. Il tecnico ha avuto modo di lavorare con la squadra a Castel Volturno nonostante gli impegni per le Nazionali. Proprio i match andati in scena in giro per il mondo hanno creato più di qualche problema al club azzurro. Infatti, ilnelle ultime ore è stato costretto a fare i conti con il possibile infortunio di Khvicha