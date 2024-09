Torino Vanoli | Lecce squadra insidiosa dobbiamo sfruttare il fattore campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Il tecnico del, Paolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro ilallo stadio Olimpico Grande, dove sono attesi oltre 20mila spettatori: “Le partite dopo la pausa sono sempre le più insidiose, inoltre troviamo unpericolose: avremo i tifosi che spingeranno, vogliamoquesto aspetto“. Poi il punto sull’infermeria: “Adams sta bene, Vlasic sta recuperando e Gineitis è ormai in gruppo“.è stato premiato come miglior allenatore del mese di agosto: “È una bella soddisfazione, ma non è soltanto il premio di Paolo, bensì è da condividere con la società, con il mio staff e con i miei giocatori: in realtà a me non piacciono i premi singoli, preferisco quelli collettivi“.: “il” SportFace.