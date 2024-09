Spettacolo al chiostro sugli atleti ribelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Venerdì 20 settembre, alle 21, aldi San Francesco andrà in scena lo: Storie al di là della metà-campo avversaria”, organizzato da Auser Cesena. La band bolognese ‘Suonatori compulsivi anonimi’ proporrà uno-concerto in ricordo della maestra cesenate Ludovica Cariglia, che si è impegnata a favore dei più piccoli, immigrati e bimbi con difficoltà. Loracconta la storia dei calciatori Socrates, George Best e Astutillo Malgioglio, e si parlerà anche di Montessori, Don Milani, Manzi e altri.