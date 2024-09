Sintra un’azienda aretina all’Ecommerce Expo di Londra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Arezzo, 14 settembre 2024 –di, punto di riferimento per le soluzioni di business digitale, parte alla volta della capitale inglese per partecipare al più importante evento europeo dedicato al commercio elettronico che riunirà oltre dodicimila professionisti per proporre occasioni di confronto e approfondimento sui principali sviluppi tecnologici del settore. Questa fiera è in programma mercoledì 18 e giovedì 19 settembre al centro ExCel London e offrirà un contesto d’eccezione per condividere le soluzioni all’avanguardia nella trasformazione digitale delle imprese e per sviluppare modelli sempre più ispirati anche a criteri di efficienza, omnicanalità e sostenibilità.