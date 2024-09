Morti bianche il 347% degli infortuni mortali dal 2014 nel settore manifatturiero

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 14 settembre 2024) Bergamo. “Noi dobbiamo operare per il bene delle nostre comunità. Ingegneri e periti, infatti, sono attori importanti nella filiera della sicurezza, ma non sono sufficienti da soli a garantire un sistema efficiente e funzionale. Già a metàanni Novanta, con l’emanazione dei decreti 494 e 626, che successivamente sono diventati il Decreto Legislativo 81, si evidenziavano delle criticità significative. Oggi, a trent’anni di distanza, continuiamo a piangere ie i feriti della non sicurezza. Credo che sia necessario un cambiamento di rotta”. Con queste parole l’ingegner Diego Finazzi, presidente dell’OrdineIngegneri della Provincia di Bergamo, è intervenuto al seminario “La Cultura della Sicurezza nei Cantieri”, organizzato dalla Consulta Regionale OrdineIngegneri della Lombardia (CROIL), in collaborazione con l’OrdineIngegneri della Provincia di Bergamo.