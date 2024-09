Martedì torna la Champions League | un format assurdo per giocare sempre fino a luglio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 14 settembre 2024)la, conpiù partite epiù soldi da distribuire. Un nuovovoluto dal presidente Uefa Ceferin e che vedrà ben cinque italiane protagoniste, in virtù della posizione assunta nel ranking europeo la scorsa stagione. Ma è tutto cambiato e i tifosi sembrano disorientati. Ecco la nuova36 squadre, invece di 32. Non più gli otto gironi che qualificavano le prime due agli ottavi di finale ma otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, per ognuna delle protagoniste. Cinque le italiane impegnate: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e il Bologna, che rinella vecchia coppa dei campioni dopo sessant’anni. Si giocherà la prima fasea gennaio.