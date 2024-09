LIVE – Diamond League finali Bruxelles 14 settembre 2024 | atletica leggera in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ladelledella Wandadi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Seconda e ultima giornata di gara nell’ultimo appuntamento della stagione al Memorial Ivo Van Damme, che assegnerà i cosiddetti diamantoni ai vincitori di ogni specialità. Dopo Furlani, Simonelli e Derkach ieri, sono cinque gli azzurri impegnati in serata. Su tutti spiccano Gianmarco Tamberi nel salto in alto, che ha già vinto il diamante del 2021 e 2022, e Leonardo Fabbri nel getto del peso, che se la vedrà con Ryan Crouser e Joe Kovacs. Si gioca un buon risultato anche Larissa Iapichino nel salto in lungo, mentre proveranno a migliorarsi Roberta Bruni nel salto con l’asta e Ayomide Folorunso nei 400 hs. Appuntamento a partire dalle 19.10, con Sportface.