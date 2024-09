Leonardo Fabbri galattico record italiano | sfiora i 23 metri batte Crouser e vince la Diamond League!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) MOSTRUOSO.. TITANICO.ha tirato fuori tutta la sua forza e ha gettato il peso a 22.98nell’ambito delle finali della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione d’Europa e vice campione del mondo si è scatenato a Bruxelles (Belgio), rasentando l’iconico muro dei 23e migliorando di tre centiil suoche aveva siglato lo scorso 15 maggio a Savona. In terra ligure aveva ritoccato di quattro centiil primato di Alessandro Andrei che reggeva da 37 anni, stasera ha saputo migliorarsi trovando l’apice di una stagione condita da ben quindici gare in cui ha superato la fettuccia d’eccellenza dei 22. Dopo l’amarezza per la prestazione poco brillante offerta alle Olimpiadi di Parigi 2024 (quinto posto con un per lui poco smagliante 21.