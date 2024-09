La lettera aperta per l’inizio dell’anno scolastico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Arezzo, 14 settembre 2024 – Laperdi Stefania Franceschini Assessore all’Istruzione di Castiglion Fiorentino. «Cari ragazzi, lunedì inizia il nuovo annoe come tutti gli anni voglio rivolgere un pensiero particolare a Voi che siete i protagonisti e a tutte quelle persone che Vi saranno vicine in questo percorso di vita. So bene che non sarà tutto facile soprattutto per chi affronterà un nuovo mondo come per i bambini che escono dall’infanzia per entrare alla scuola primaria; così come i ragazzi che si accingeranno a varcare le porte della scuola secondaria di primo e secondo grado.