Il trono di spade Peter Dinklage si schiera a favore del finale della serie 5 anni dopo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 settembre 2024), l'interprete di Tyrion Lster ne Ildi, difende ilmolto dibattuto. Tyrion Lster è uno dei personaggi più amati de IldiHBO, e ciò è dovuto in gran parte all'interpretazione di. L'attore ha spesso parlato del suo amore per il personaggio e per la, ma a volte i suoi sentimenti sono stati controversi, soprattutto nei confronti del. Tuttavia, cinquecontinua a sostenere ildello show, nonostante i suoi detrattori. Rolling Stone ha intervistatosul suo ultimo film, un western intitolato The Thicket. In esso interpreta Reginald Jones, un cacciatore di taglie che agisce prima di parlare,