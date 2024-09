Il Milan travolge il Venezia a San Siro finisce 4 a 0 | in gol anche Tammy Abraham

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Tutto facile per ilche, tra le mura amiche dello stadio Meazza, surclassa 4-0 ilconquistando la prima vittoria di questo travagliato inizio di stagione. Ottimo viatico per le due partite che attendono i ragazzi di Fonseca: martedì 17 il Liverpool nel primo impegno di Champions League e domenica 22 il derby della Madonnina con l'Inter. In classifica i rossoneri si portano a quota 5 salendo all'ottavo posto, restano invece ultimi i veneti con un solo punto. Non c'è mai partita, è troppa la differenza tra le due squadre con i padroni di casa che chiudono la pratica nella prima mezz'ora con i gol di Theo, Fofana, Pulisic e, questi ultimi due su rigore. È un monologo rossonero sin dalle prime battute.