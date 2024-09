Il giallo della scomparsa di madre e figlia | ecco cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) San Benedetto (Ascoli), 14 settembre 2024 – A San Benedetto del Tronto, si sono perse le tracce di una donna di 34 anni, di origini nigeriane, che si è allontanata apparentemente in maniera volontaria da una casa famiglia insieme a suadi 7 anni. La piccola ha una disabilità. Le ricerche, secondo quanto si apprende, si stanno concentrando in Abruzzo. Martedì scorso,sono uscite dal portone dell'Istituto, situato nella parte storica di San Benedetto, per raggiungere la vicina Martinsicuro, dove la bambina avrebbe dovuto sottoporsi a una visita medica.però non sono mai rientrate nella struttura sambenedettese. Considerata la delicatezzasituazione, è immediatamente scattato l'allarme. Il personalecasa famiglia ha subito avvisato le forze dell'ordine, che stanno attivamente cercando la donna e la bambina.