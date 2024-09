Il dolore della comunità | Siamo tutti sotto choc Non sembrano modalità da criminali cinesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) di Andrea Gianni Dopo la tragedia in via Cantoni 3 si sono mosse le autorità consolaria Milano, che ieri hanno incontrato il titolare dello show room e altri parenti delle vittime. Autorità che, secondo quanto hanno riportato media, hanno espresso cordoglio e preoccupazione per un episodio che "ha provocato" nellacinese in Italia. "È un incidente oppure c’è del dolo? Cosa ci facevano i tre ragazzi, di notte, nello show room?", si chiede Francesco Wu, voltocinese milanese, imprenditore e protagonista del rilancio di Chinatown con l’Unione Imprenditori Italia-Cina. "Episodi del genere – riflette – non sono mai successi a Milano nei decenni passati. Appiccare il fuoco per uccidere indiscriminatamente non è una dinamica riconducibile allatà cinese, almeno fino ad oggi non è mai stato così.