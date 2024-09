Hotel norme urbanistiche da rivedere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Alla vigilia dell’assemblea elettiva che si terrà in ottobre, l’Associazione degli albergatori di Cesenatico fa il punto della situazione su quanto può essere migliorato in città per il turismo, in un incontro dove sono intervenuti il presidente Leandro Pasini ed il consigliere William Brighi. Sul tavolo ci sono problemi vecchi e nuovi, sui quali la categoria vuole delle risposte, a partire dal problema delle mucillaggini, che si ripresenta periodicamente e per il quale Adac chiede di trovare delle soluzioni per conviverci, ma anche studiando più approfonditamente le cause del fenomeno. Fra le priorità c’è la Bolkestein, che Pasini ritiene un problema molto serio: "I bandi sul demanio non riguardano soltanto i balneari, perchè se la spiaggia costerà di più, l’intero sistema turistico corre il rischio di essere fuori mercato".