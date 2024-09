Fusione Unicoop C’è l’assemblea per l’approvazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) LaMontagna Pistoiese si appresta a fondersi e chiama a raccolta il corpo sociale per discutere l’argomento. La riunione è convocata per giovedì 26 settembre alle ore 14.30 nella sala che si trova sopra lo spaccio di via Risorgimento 95, a Maresca. All’ordine del giorno c’è un unico punto: "Approvazione del progetto dimediante incorporazione della SocietàMontagna Pistoiese Società Cooperativa, con contestuale modifica della denominazione sociale in Coop Alta Toscana Società Cooperativa e adozione nuovo statuto; deliberazioni conseguenti". La possibilità di un riassetto delle numerose Società della galassia Cooperativa era nell’aria ormai da anni, quindi non sorprende che anche quella della Montagna pistoiese si sia risolta a prendere la decisione che sarà illustrata giovedì prossimo.