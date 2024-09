Formula E | Maximilan Gunther è il nuovo volto di DS Penske

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Voglia di tornare a splendere all’interno della Stagione 11 dellaE. Dopo aver condotto al successo Antonio Felix Da Costa (2020) e Jean-Eric Vergne (2018 e 2019), DSha un po’ mollato la presa sulle posizioni di testa del campionato elettrico nelle ultime annate. Per il campionato elettrico che verrà, il team si affiderà anche a, ex Maserati, che diventerà il compagno di box dell’ex campione del mondo francese. Una coppia che, nei piani, dovrebbe riportare in altissimo la scuderia. DS, colpo: “Pronto per la sfida, contento di correre al fianco di Jean-Eric Vergne” (Credit foto – Motorsport.com)“Sono felicissimo di unirmi a DS, una potenza in campionato e un progetto dalla forte visione.