F1 super Ferrari a Baku! Tappa favorevole da sfruttare per puntare al Mondiale costruttori

(Di sabato 14 settembre 2024) Laincamera un sabato strepitoso a, poiché Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto segnare rispettivamente il primo e il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Azerbaigian. Il monegasco è uno degli interpreti più sopraffini del tracciato cittadino azero, dove è arrivato a conquistare la bellezza di 5 pole position consecutive! Cionondimeno, il monegasco non è ancora stato in grado di vincere. “Non c’è due senza tre, e il quattro vien da sé” recita un proverbio, che fortunatamente non va oltre. Francamente, se anche domani non dovesse arrivare il successo, si potrebbe parlare di autentica “maledizione”. Per quanto si è visto in questi giorni, la SF-24 è estremamente competitiva sul segmentato circuito ricavato in prossimità del Mar Caspio.