Empoli-Juventus Thiago Motta | non volevo questo risultato E su Vlahovic a secco…

(Di sabato 14 settembre 2024) “Nel primo tempo avevamo più energia, ieri avevo detto che l’sta bene e sa difendersi molto bene. Alcune volte ci invitavano ad andare in attacco per poi contrattaccare. Abbiamo permesso qualcosa di evitabile, abbiamo creato poco ma anche non preso gol. Ilnon è quello che volevamo“. Inizia così la conferenza stampa didopo lo 0-0 di. Si aspettava di più dai subentranti? “Sono grandi giocatori e già in allenamento con poco tempo riescono a capire cosa voglio e come si devono comportare. I quattro che sono entrati sono entrati per dare freschezza, non abbiamo cambiato niente sulla parte tattica ma abbiamo preferito dare continuità. Sicuramente questi giocatori insieme dentro il campo cresceranno soprattutto di squadra“, spiega