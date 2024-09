Così il buco nero del crack sta inghiottendo Palermo | Ormai cominciano a farsi a 12 anni le ragazzine si prostituiscono per una dose E la mafia festeggia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) “Fermeremo quest’industria della morte”. L’operatore sociale Nino Rocca non si stanca di ripeterlo. Il 5 dicembre 2020 Noemi Ocello è morta tra le sue braccia: aveva solo 32e un figlio di 5, voleva trovare un lavoro e cambiare vita liberandosi dal. Ma l’aiuto del Servizio per le Dipendenze non è bastato. Giulio e Diego, invece, avevano iniziato aa 14. Quando ne avevano 19 sono stati uccisi entrambi da un’over, a tre mesi di distanza l’uno dall’altro. Il papà di Giulio, Francesco Zavatteri, ancora oggi non riesce a darsi una spiegazione. Poi c’è Pina Lupo, che per togliere il figlio dalla strada si è ritrovata a doverlo denunciare, più volte. Noemi, Giulio, Diego: sono solo alcune delle vittime dell’ultima strage di. Un’ecatombe silenziosa e micidiale: in Sicilia, infatti, si è tornati a morire di droga.