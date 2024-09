Coppa Davis per l’Italia la finale è vicina | le combinazioni Berrettini trascinatore rinasce il doppio Cobolli rimandato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Lada sempre ha la caratteristica di riequilibrare distanze che in altri contesti sarebbero nette, inequivocabili. Le atmosfere e la responsabilità di rappresentare il proprio paese sono capaci di rimettere tutto in discussione. E così accade che una partita sulla carta agevole si trasformi in una battaglia incerta e insidiosa, risolta solo dopo diverse difficoltà. Il successo deldi Filippo Volandri sul Belgio nella seconda sfida della fase a gironi rientra esattamente in questo schema. Un 2-1 molto più sofferto rispetto a quello conquistato nel match inaugurale contro il Brasile, e che avulteriormente gli azzurri alla faseinfatti ha il destino nelle proprie mani. E potrebbe volare a Malaga già con un giorno di anticipo e senza scendere in campo.