Ciclismo donne elite Giulia Confalonieri gregaria azzurra in gara all’Europeo

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo la prova delle under 23 ai Campionati europei disu strada nel Limburgo (Belgio), oggi tocca a Maria(nella foto) nella categoria. Il via da Heusden Zolder sarà dato alle 13.30, arrivo ad Hasselt dopo 162 chilometri. Inla seregnese, classe 1993 portacolori della squadra norvegese Uno X Mobility, che torna in magliadopo l’europeo a Monaco nel 2022. "Sono felice di questa convocazione e spero di fare la mia parte per i colori della Nazionale – ha detto Maria–. La condizione è buona e con le altre ragazze del gruppo abbiamo svolto un’ottima preparazione. Il mio compito sarà di favorire la volata di Elisa Balsamo e Chiara Consonni che sulla carta sono le nostre punte in caso di un arrivo allo sprint".