Cgia | 431 mila hanno abbandonato scuola

(Di sabato 14 settembre 2024) 11.15 Ladi Mestre sottolinea come ben 431giovani si siano fermati alla terza media, senza concludere nemmeno un corso di formazione professionale della durata superiore a 2 anni e in questo momento non frequentano alcun corso scolastico o formativo. In Italia sono Sud e le Isole ad avere i livelli di abbandono scolastico più elevati.La regione maggiormente in difficoltà è la Sardegna che nel 2023 ha registrato un tasso del 17,3%. Seguono la Sicilia con il 17,1% e, inaspettatamente,la provincia di Bolzano con 16,2%