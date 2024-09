Carrarese Calabro lancia la sfida al Sassuolo | Vogliamo mettere in mostra le nostre qualità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Ladopo la sosta del campionato torna a fare sul serio contro ile Antonioha espresso tutta la determinazione della sua. Mister, questa sosta ci voleva o no? "E’ servita per integrare i nuovi e consolidare le linee guida. Tranne i due nazionali, che hanno perso qualche giorno, sono stati coinvolti tutti: chi aveva qualche problemino fisico lo ha smaltito e chi era indietro è stato rimesso in carreggiata. Ho una rosa completa a disposizione. Siamo in 29 giocatori compresi i portieri e ne vanno in panchina 23. E’ ovvio che ci saranno delle scelte sia nelle convocazioni che nella composizione della squadra titolare. Ci sono giocatori più avanti ed altri più indietro ma che stanno facendo step importanti come Falco e Cavion. E’ un sacrificio per me lasciar fuori qualcuno perché si allenano tutti bene e mi mettono in difficoltà.