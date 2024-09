Caos per il cambio dei numeri civici Consiglio aperto alla cittadinanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Castelnuovo Magra, 14 settembre 2024 – “Leggerezza e pressapochismo”. Questi i termini utilizzati dall’opposizione castelnovese per descrivere le modalità con cui è iniziata, a ridosso della campagna elettorale, la revisione della toponomastica comunale che sta provocando disagi. I consiglieri Gherardo Ambrosini e Martina Tonelli (Castelnuovo Civica) e Marzio Favini e Manuele Micocci (RicominciAmo Castelnuovo) chiedono la convocazione di uncomunalea tutti, per fare in modo che i cittadini possano portare direttamente all’attenzione dell’amministrazione le problematiche. A causa della rimodulazione di alcune vie e deisono infatti diversi i cittadini che – come spiegato mercoledì da ’La Nazione’ – lamentano la mancata consegna di avvisi medici, bollette e documenti importanti, spesso in scadenza.