Beatrice Luzzi chi è l’ex Alessandro Cisilin | Dopo di lui nessun flirt

(Di sabato 14 settembre 2024)è stata legata al, l’antropologo e giornalista friulano: dalla loro unione sono arrivati Elia e Valentino, il primo incontro conOggi la finalista dell’ultima edizione del Grande Fratello sarà tra gli ospiti del primo appuntamento del weekend di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. L’attrice ha incontrato alla Casa Del Cinema di Roma nei primi anni Duemila l’antropologo: un colpo di fulmine tra i due ha portato alle nozze arrivate nel 2007: la coppia ha avuto due figli, Elia e Valentino.classe 1969, è nato a Monfalcone. Debutta nel mondo del giornalismo del 2003 come inviato da Bruxelles per Liberazione e l’agenzia stampa Area. Dai social sappiamo che vive a Roma dove lavora anche come web editor ed è direttore responsabile di Fablab.