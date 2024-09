Allarme Berrettini | Ne aveva bisogno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 14 settembre 2024), il capitano dell’Italia della Davis, Volandri, ha parlato in questo modo dopo le prime partite a Bologna Matteoè stato il primo tennista italiano nella storia di questo sport a prendersi la finale di Wimbledon, poi persa contro Djokovic. Sembrava l’inizio di una carriera straripante, una di quelle da ricordare: e invece, tra infortuni e tanti pensieri, un poco si è perso nel corso di questi anni. Matteo(LaPresse) – Ilveggente.itNel 2024, però, Matteo è tornato a vincere e lo ha fatto alla grandissima. Sì, sono stati tornei minore, ma anche in Coppa Davis, con la maglia azzurra addosso, ha dimostrato di essere tornato in parte ai suoi livelli. E quel livello, lui, lo vuole ulteriormente alzare per cercare di avvicinarsi a Sinner.