UFFICIALE – L’Inter Women comunica la cessione di un portiere!

(Di venerdì 13 settembre 2024)ha annunciato in questi minuti attraverso il sito, laalla Fiorentina di un. Di la nota del club. LA FORMULA – “FC Internazionale Milanoladi Francesca Durante: ilclasse 1997 si trasferisce alla Fiorentina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025?. Dopo aver difeso la porta nerazzurra nelle ultime stagioni, si appresta ora ad affrontare una nuova sfida con la maglia viola. A livello internazionale, Durante ha difeso la porta della Nazionale italiana in diverse occasioni, partecipando a competizioni di prestigio come le qualificazioni agli Europei e ai Mondiali. La sua esperienza con la maglia azzurra ha contribuito ulteriormente a consolidare il suo status di una delle miglioriitaliane.