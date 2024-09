Tutto pronto per la Stralegnanese by Night | ecco le strade chiuse e le modifiche alla viabilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Legnano (Milano), 13 settembre 2024 - Mezza città chiusa stasera per laBy. LaByoffre un'occasione unica per riscoprire la città, correndo al calare della sera, con le luci che illuminano i monumenti storici come il Castello, piazza del Popolo, il monumento al Guerriero e piazza San Magno con la Basilica. Anche il presidente Luca Roveda correrà insiemesua squadra, sostenendo l’associazione ANANKE Family Ets, che supporta le famiglie di persone affette da Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (DAN). I partecipanti dellaByindosseranno una maglia rosa, in segno di solidarietà con Ananke, e un braccialetto fluorescente. La corsa raccoglierà fondi per sostenere 400 terapie sospese, destinate a ragazzi in difficoltà economiche.