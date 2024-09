Trasporti il grido dei sindacati | I turni? Assegnati sul fotofinish Nessun rispetto per gli autisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) di Giorgia De Cupertinis "E anche quest’anno si ripete lo stesso copione". A pochi giorni dall’avvio del servizio scolastico, in vigore dal 16 settembre, "autista, finoa ieri, era stato messo a conoscenza dei propri– tuona il sindacalista Luigi Sorrentino (Orsa) –.che, per l’appunto, ci sono statisolamente tre giorni prima, dopo continue richieste e sollecitazioni. Oltre al problema dello stress, del carico di lavoro e degli stipendi bassi, si crea così anche un problema di". L’assegnazione tardiva ha infatti creato ben più di un problema tra gli, che si sono così ritrovati "a vivere nel dubbio per giorni e giorni, senza avere potere decisionale sulla nostra vita – continua Sorrentino – pensiamo a tutte le mamme e i papà che con l’inizio della scuola avevano l’urgenza di pianificare le loro giornate e i loro impegni.