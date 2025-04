Alta Valmarecchia investimenti per oltre 6 milioni Alice Parma Pd Rafforziamo i servizi di prossimità

Alta Valmarecchia, in provincia di Rimini. Si tratta di un passo importante nel percorso di valorizzazione e rilancio delle zone. Riminitoday.it - Alta Valmarecchia, investimenti per oltre 6 milioni. Alice Parma (Pd): "Rafforziamo i servizi di prossimità" Leggi su Riminitoday.it La giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato gli interventi nell’ambito delle Strategie territoriali per le aree montane e interne (Stami) nei Comuni dell’, in provincia di Rimini. Si tratta di un passo importante nel percorso di valorizzazione e rilancio delle zone.

