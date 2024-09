Tragico incendio in via Cantoni le vittime appartenevano a famiglie note di Chinatown L’ipotesi del dolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano, 13 settembre 2024 – Mentre i vigili del fuoco erano ancora impegnati spegnere le fiamme, raffreddare gli ambienti per poi proseguire con lo smassamento, la tragica notizia della morte dei tre giovanissimi all’interno magazzino-showroom di viaa Milano ha raggiunto in un soffio anche il quartiere di. L'esterno dell'emporio di articoli cinesi andato a fuoco in via Ermenegildo, Milano, 13 settembre 2024. Tre persone sono morte: due fratelli di 19 e 17 anni ed un'altra di 24 anni, tutte di nazionalità cinese. ANSA / ANDREA FASANI (generica, simbolica, auto) Secondo le prime informazioni, infatti, le– un ragazzo di 17 anni, la sorella di 18 (entrambi nati in Italia) e un 24enne, residente a Torino e nato in Cina –nella comunità cinese di Milano.