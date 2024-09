The Penguin ecco quali villain di Batman appariranno nella serie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024) Manca ormai davvero poco al debutto dellaspin-off di Thesul piccolo schermo (in Italia su Sky e Now) Thecontinuerà la storia oscura e criminale iniziata in The(2022) e non si limiterà a proseguire la vicenda di Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell), ma sarà anche un'espansione del mondo (e della malavita) di Gotham City rispetto a quanto visto nel film di Matt Reeves. È la prima volta la versione di questodel crimine organizzato riceve così tanta attenzione e approfondimento e, di conseguenza, alcuni personaggi classici dei fumetti dell'Uomo Pipistrello (soprattuto) faranno il loro debutto in un live-action mainstream sostenuto da HBO e dalla stessa Warner. Ricordiamo che lo show farà il suo