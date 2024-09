Tengo famiglia | i guai di Giorgia Meloni si coltivano in casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Io sono, mi riconosco cristiana, anche se ‘sto Vaticano non la pensa come me, cerco l’interesse della patria, ma voto contro questa Europa, e soprattutto, purtroppo,. Alla fine, com’era previsto, si è arrivati, dopo il sacrificio del capro espiatorio Sangiuliano, al bersaglio grosso, laal potere. Oggi è ovvio quel che qualche settimana fa sembrava incomprensibile. La repentina, e dichiarata retroattiva, separazione a mezzo social della Sorella dei Fratelli, Arianna. Tra la comunicazione della fine del rapporto tra Ariannaed il potente, fino a quel momento, Lollobrigida, e lo scoppio dello scandalo di tarda estate, più dal sapore di fiele che di mare, passano pochi giorni.