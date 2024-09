Tel Avivnuove proteste famiglie rapiti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 13 settembre 2024) 11.00 Nuovea Tel Aviv per chiedere un accordo che porti alla liberazione degli ostaggi ancora in mano a Hamas nella Striscia di Gaza. Decine di familiari e attivisti hanno bloccato Namir Road, vicino al ponte Yarkon, incatenandosi tra loro e accendendo fumogeni colorati. Sull'asfalto, il nastro giallo che simboleggia l'attesa per il ritorno degli ostaggi: "Li avete abbandonati alla morte", l'accusa rivolta al governo di Netanyahu. La polizia li ha sgomberati dopo un'ora