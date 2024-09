Serie A la quarta giornata non sarà visibile in Francia | si continua a trattare con la Lega

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo aver perso le prime giornate, neppure il quarto turno del campionato diin. Le emittenti non hanno infatti trovato un accordo con laA, che sembra intenzionata a mantenere le sue posizioni sui prezzi. “Speravamo di trovare un accordo durante la pausa internazionale, ma le discussioni sono andate avanti senza portare ad un alcun risultato – ha rivelato a Eurosport una fonte vicina ai negoziati – Proseguono comunque le trattative tra le parti“. Di tempo ce n’è ancora, ma non è da escludere che la stagione 2024/2025 del campionato italiano non venga trasmessa del tutto inA, lanonin: sicon laSportFace.