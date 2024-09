Sangiuliano-Boccia due trasferte sotto la lente della Corte dei Conti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 – Sono due lecompiute dall'ex ministro Gennaroe da Maria Rosariasu cui si concentra l'attenzionedei. Secondo quanto scrive il CorriereSera, i due viaggi in questione sarebbero quello dell'11 luglio (giorno anche del compleanno dell'imprenditrice) a Riva Ligure e quello a Polignano a Mare del 13 luglio. Per quanto riguarda il primo, effettuato per la rassegna 'Sale in zucca', il sindaco ha detto di aver pagato lui le spese di trasporto e soggiorno su indicazione dell'allora numero uno del ministeroCultura. Nella casotrasferta pugliese, invece, gli organizzatori hanno messo in conto alla manifestazione aerei, tre stanze d'albergo e pasti.