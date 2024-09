Renate-Giana Erminio oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Mino Favini valevole per la quarta giornata del campionato italiano di. La squadra nerazzurra arriva da un ottimo avvio di stagione, avendo conquistato tre vittorie in altrettante sfide e la testa della classifica a punteggio pieno: l’obiettivo è proseguire su questa strada., come seguire il match La compagine ospite, dal suo canto, è ancora imbattuta in questo inizio di campionato poiché è reduce da due pareggi ed una vittoria e ha tutta l’intenzione di mantenere questo trend molto positivo il più a lungo possibile. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 13 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. Sportface.