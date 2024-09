Pensioni ora tocca a Brunetta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo anni di assegni anticipati, si torna a parlare di riforma organica. Questa volta affidata all’economista, che vorrebbe abolire quote e privilegi. Ma resta da convincere la politica. Si riaccendono i fanali sull’infinito cantiere della riformastica. Questa volta a fare da consulente del «direttore dei lavori» Giancarlo Giorgetti sarà Renato, economista, già ministro con Silvio Berlusconi e con Mario Draghi, fuoruscito da Forza Italia nel 2022 e dal 20 aprile 2023 presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). Ed è proprio al Cnel che il governo Meloni ha affidato il compito di elaborare una proposta organica di riforma delle. Perciòha creato in febbraio un apposito gruppo di lavoro coordinato da Domenico Garofalo dell’Università di Bari e composto da altri nove esperti in materia previdenziale.