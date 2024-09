Opere per 25 milioni Si mettono in sicurezza i quartieri vicino al fiume

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dall’estate 2025 realizzazione di importantiidrauliche di messa inche interesseranno iCentro Urbano e Oltresavio, con particolare riferimento al comparto dell’ex Zuccherificio e alla zona Ippodromo, a partire dal Ponte Vecchio, del valore di 2,5di euro finanziati dalla struttura commissariale e destinati alla messa indel territorio. Saranno saranno realizzati a partire dall’estate 2025, con approvazione del progetto esecutivo entro l’autunno 2024 e affidamento dei lavori nel primo trimestre nel nuovo anno. Ai cittadini lunedì alle 20.30, nella sede dell’associazione ‘Vivere il tempo’ in via San Mauro 653, l’amministrazione comunale presenterà ai cittadini il piano di ripristino ’Messa in, ripristino e adeguamento di reti e scarichi diretti di fognatura pubblica’.