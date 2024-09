North Sails presenta la collezione FW24

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ladicelebra oltre 65 anni di tradizione velica con uno sguardo inedito al futuro: il risultato è una serie di capi per il commuting quotidiano ma anche per i weekend fuori porta, per le strade cittadine o per le gite all’aperto. Il DNA velico di NS è stato reinterpretato in versione urbana ed è riconoscibile in ogni giacca, layer e maglieria. I capi da donna e da uomo sono caratterizzati da estrema leggerezza e colori sofisticati. Laè espressione dei valori fondamentali del marchio, senza mai scendere a compromessi in termini di durabilità e sostenibilità., infatti, si impegna ad essere un marchio Ocean Positive e impiega fibre riciclate e naturali, cotone organico e tinture ecologiche per sostenere la salute dei mari e proteggere le specie che li abitano.