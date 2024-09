Mangiare insalata in busta Quali sono i rischi? Parla l' esperto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il ministero della Salute ha fatto scattare il richiamo per la presenza di listeria in alcune buste diiceberg di quasi venti marchi italiani: Vivinatura, Tres Bon, Torre in Pietra, Tornese, Sigma, Selex, Polenghi, Ortoromi, Ortofresco pulito, Natura è, Mi Mordi, Latte Francia, Il mio orto, Il Castello, Colline Verdi, Ciro Amadio, Centrale del latte, Alifresh, Foglia Verde Eurospin. L’invito al consumatore è quello di riconsegnare il prodotto nel punto vendita in cui è stata acquistato.