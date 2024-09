Mandato di cattura di Mosca per la giornalista Rai Stefania Battistini

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024), l’inviata della Rai, è finita nell’elenco dei ricercati del Cremlino, con l’accusa di «aver attraversato illegalmente il confine». Lo ha reso noto ieri il ministero dell’Interno di. Con l’operatore Simone Traini, la reporter del Tg1 ai primi di agosto è stata la prima a documentare la prima incursione di terra delle forze ucraine in Russia, a Kursk. Uno scoop internazionale. Ma dopo aver svolto in modo esemplare il suo lavoro,è stata richiamata, costretta a tornare a casa: troppo pericoloso restare al fronte con undiche incombe, dovesse finire in mani russe rischia fino a 5 anni di reclusione Nella lista nera, con la stessa accusa, ci sono oltre a Traini, altri colleghi di testate straniere: Simon Connolly di Deutsche Welle, Nick Walsh della Cnn e le ucraine Natalia Nagornaya, Diana Butsko e Olesya Borovik.