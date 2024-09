Louis Vuitton Cup 2024 tabellone semifinali | il regolamento e come vengono scelti gli accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) LaCupentra nel vivo. Dopo il round robin, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup si restringerà a quattro squadre. Alleinfatti partecipano le prime quattro classificate della classifica a cinque team, escludendo quindi New Zealand e tutti i risultati conseguiti contro il Defender. Prima della semifinale non ci sarà nessun sorteggio. A definire glisarà il top team: la prima classificata avrà infatti il diritto di scegliere la propria avversaria in semifinale. Nel penultimo atto vince e accede alla finale il team che per primo ha collezionato cinque vittorie. Si parte il 14 settembre, poi il 15, il 16, il 18 e il 19. Tutti i giorni con due regate. Nella finale diCup a vincere sarà il primo challenger che raggiunge 7 punti.