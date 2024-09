Le mani del miracolo I chirurghi coinvolti e le testimonianze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Se il traguardo dei 3 mila trapianti, abbondantemente superato, è già di per sé un record (3030 per la precisione dal 1996 a oggi), i numeri del 2024 del centro trapianti di fegato segnalano un trend in ulteriore crescita: dall’inizio dell’anno ne sono stati infatti già eseguiti 114. Ma la fredda statistica rivela anche l’efficacia degli interventi portati a termine: la sopravvivenza dei pazienti a un anno dal trapianto è del 96% e in anni recenti il centro pisano è stato il primo in Italia per volume nel 2018, 2019 e 2022 e si conferma stabilmente tra i primi cinque centri europei.