Ladro investito e ucciso le sorelle | Cinzia Dal Pino deve stare in carcere È andata via senza pietà

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Neanche un animale si ammazza in questo modo”. Da Casablanca, Marocco, arriva la richiesta di giustizia da parte delledi Said Malkoun, il 47ennea Viareggio dall’imprenditrice balneareDeldopo essere stata derubata della borsa che aveva appoggiato sul sedile dell’auto. La 65enne, per la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari, si è lanciata in un inseguimento dell’uomo con il suo Suv Mercedes e lo ha travolto. Le tredella vittima hanno rilasciato un’intervista trasmessa su Facebook all’emittente ChoufTv mercoledì pomeriggio: “Chiediamo giustizia per nostro fratello,Dalrimanere in”. Alla donna, per cui è stato disposto il braccialetto elettronico, è contestato l’omicidio volontario.