La UFSMIA cambia sede | da lunedi le prestazioni saranno erogate in via Cittadini 33

(Di venerdì 13 settembre 2024) Arezzo, 13 settembre 2024 – La: dalein via33 Da via Curtatone al Parco del Pionta: la nuova palazzina ospiterà i piccoli utenti in un ambiente accogliente e moderno Il serviziodell’Asl Toscana Sud Est (Unità funzionale salute mentale infanzia adolescenza). Da lunedì 16 settembre inizierà la propria attività nella nuova palazzina di via33, all’interno del Parco del Pionta, accanto alla COT aretina. La nuova struttura, organizzata su due piani, è stata appena ristrutturata e accoglierà al proprio interno i servizi finora offerti nelladi via Curtatone 56, che non sarà più operativa. Pertanto per tutte leche riguardano il servizio bisogna rivolgersi alla nuovadel Pionta che sarà aperta al pubblico da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17,30.