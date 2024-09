Industria calzaturiera italiana in frenata | nel primo semestre del 2024 calano fatturato -91% ed export -85%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il settore calzaturiero nazionale archivia uncon una flessione sia nel(-9,1%) che nell’(sceso del -8,5% in valore e del -6,8% in quantità nei primi 5 mesi). In forte calo anche l’indice Istat della produzionele (-19,5%). Questa la fotografia del comparto scattata dall’ultimo report realizzato dal Centro Studi ConfAccessori Moda per Assocalzaturifici, che rileva inoltre un decremento degli acquisti delle famiglie italiane (-2,1% sia in volume che in spesa).