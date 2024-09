Incidente ferroviario a Milano feriti e circolazione rallentata

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI - Un treno passeggeri è deragliato ain via Pallanza all'incrocio con viale Fulvio Testi. La fuoriuscita dai binari del convoglio sarebbe stata causata da un treno merci dopo che da quest'ultimo si sarebbe improvvisamente sganciato un container, che poi ha urtato l'altro treno. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e favorire l'uscita dei passeggeri dal primo treno. Risultano esserci deinon gravi. L'ufficio stampa Fs Italiane ha reso noto che la "ferroviaria èda stamattina nel nodo di. I treni da e per Torino e Domossola percorrono linee alternative con un maggiore tempo di viaggio di circa un'ora".